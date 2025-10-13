Il buongiorno ai lettori lo porge Stella Adragna che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Torta di compleanno oggi per Mauro Balloni. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il segno della Bilancia domina il cielo d’autunno, e…

L’Ariete guarda lo specchio, vede il partner e si risveglia la coppia. Rapporti e scritture private e i single trovano storie.

Il Toro assolve al dovere come un padre che cura la prole. Si adegua al mondo che corre e sorride vincendo al lavoro.

I Gemelli sono vispi e veloci e con gioia creano vita. Passione e grande stupore e chi piange guardi le stelle del giorno natale.

Il Granchio spazza la sala e riordina stanze e cassetti. La casa è ordinata e affollata e la famiglia cerca contatti.

Il Leone disputa e riceve letterine timbrate. Incontra amici e fratelli e ascolta le storie degli altri.

La Vergine si prende un soldino e assorbe energia per tutti. Guadagni e faccia pulita, e con sicurezza conquista il bottino.

La Bilancia si alza sui tacchi e danza fra stelle e farfalle. Affronta il giorno che viene e prendendo il lato migliore.

Lo Scorpione evita gli altri e da solo osserva il suo cuore. Lascia che cada il suo ego e in silenzio prevede il futuro.

Il Sagittario divide l’impresa coi colleghi e con l’assemblea degli amici. Progetti che prendono luce e collaborazioni che fanno del bene.

Il Capricorno oggi comanda e nella carriera segna una tappa. Appare ambizioso e concreto e guarda tutti col piglio del capo.

L’Acquario si erge dal nido e vaga per sentieri lontani. Assapora energie straniare e conosce alfabeti e misteri.

I Pesci prendono doni e lasciano i vecchi imballaggi. Slegano corde usurate e lasciano che il tempo cancelli il passato.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/