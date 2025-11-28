Si rinnova domenica mattina l’appuntamento con il campionato di Eccellenza. La W3 Maccarese di mister Zappavigna è attesa da una delicata trasferta sul campo del Grifone Gialloverde, in occasione della tredicesima giornata del girone A. Fischio d’inizio fissato domenica alle ore 11.15, presso il Centro Logistico GdF. La sfida si preannuncia equilibrata e ad alta intensità: il Grifone occupa attualmente la sesta posizione in classifica, con un solo punto di vantaggio proprio sulla W3, settima. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta esterna, fattore che renderà la gara ancora più carica di motivazioni. I padroni di casa sono reduci dallo stop contro i Monti Prenestini, mentre la formazione bianconera ha incassato una battuta d’arresto per 3-1 sul terreno di gioco del Salaria. Due cadute che spingono entrambe le compagini a cercare immediatamente riscatto, per non perdere contatto con le posizioni più nobili del girone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA