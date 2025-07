La W3 Maccarese accoglie Francesco Crivellini, giovane classe 2006 ex Nuova Florida e Savoia. Freschezza e talento per la retroguardia di mister Zappavigna. Il club bianconero continua a lavorare con decisione sul mercato estivo per costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione di Eccellenza. L'annata 2025-2026 è alle porte e l’ultimo tassello aggiunto alla rosa è il difensore Crivellini. Quest'ultimo, di ruolo centrale, rappresenta un profilo che unisce prospettiva e sostanza. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze significative tra i “grandi”, distinguendosi per personalità, lettura di gioco e capacità di guidare la linea difensiva. Dotato di un fisico ben strutturato, è abile nel gioco aereo e preciso negli interventi, qualità che lo rendono un calciatore moderno, affidabile e capace di giocare anche in un reparto a tre o a quattro.

DALLA NUOVA FLORIDA AL SAVOIA. Formatosi nel vivaio della Nuova Florida, Crivellini ha compiuto i primi passi nel calcio giovanile mettendosi subito in mostra per la sua grinta e disciplina tattica. Il passaggio al Savoia, in Serie D, gli ha permesso di fare il salto nei campionati senior, dove ha saputo farsi valere anche contro avversari più esperti, accumulando minuti preziosi e consapevolezza dei propri mezzi. Ora, la nuova avventura con la W3 rappresenta un’occasione importante per consolidarsi e crescere ulteriormente in un ambiente ambizioso ma al tempo stesso attento alla valorizzazione dei giovani talenti.

“Benvenuto nella tua nuova casa “Fra” - è l’accoglienza calorosa della società - è il segnale di un progetto che punta non solo sulla qualità tecnica, ma anche su valori come appartenenza e spirito di squadra. Il suo acquisto si inserisce in un piano ben delineato da parte della compagine, che sta costruendo una rosa equilibrata, in grado di affrontare con determinazione le sfide della stagione. Con il suo inserimento, mister potrà contare su un elemento giovane ma già pronto, capace di garantire solidità e concentrazione».

