Buon punto per la Viterbese nella temuta trasferta di Cave contro la Monti Prenestini. È finita 1-1 con il rammarico dei gialloblu per non essere riusciti a gestire il vantaggio di 1-0. La partita ha visto un sostanziale equilibrio, con la Viterbese che ha trovato il vantaggio nel primo tempo grazie al gol del nuovo arrivato Padin, mentre la Monti Prenestini ha risposto pareggiando all’inizio della ripresa con un rigore trasformato da Tatarano. L’incontro si apre con un tentativo dalla lunga distanza di Forti al 5’, ben parato da Bertollini, che ha indossato la fascia di capitano per l’occasione. La Viterbese ha replicato poco dopo con una conclusione di Vivacqua che però si è spenta sul lato esterno della rete. La prima frazione prosegue con un sostanziale equilibrio fino al raggiungimento della mezz’ora, quando l'esordiente Padin segna il gol del vantaggio per i gialloblu, sfruttando al meglio un cross di Cuffa e supera il portiere Marcianà con un colpo di testa. La formazione di casa ha cercato di reagire esercitando una pressione maggiore, ma la Viterbese ha mantenuto il controllo, andando all'intervallo con un vantaggio minimo ma prezioso. Nella ripresa, al 3’, Iurato ha sfiorato il raddoppio, ma il suo potente tiro dal limite è uscito di poco. I padroni di casa hanno continuato a spingere, e al 14’ hanno ottenuto un rigore a favore: Cicioni ha commesso un fallo di mani nella propria area su un cross di Forti. Tatarano si è presentato sul dischetto e ha realizzato l’1-1 già all'8’ della ripresa. La Monti Prenestini ha cercato di prendere in mano le redini del gioco e ha creato diverse occasioni, con De Dominicis che ha visto il portiere Bertollini protagonista di un grande intervento. Nei momenti finali la Monti Prenestini ha intensificato gli attacchi, in particolare con l’ingresso di Colasanti, ma Bertollini si è dimostrato nuovamente decisivo, mantenendo il punteggio fermo sull’1-1 nonostante i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro.

QUESTA LA FORMAZIONE DELLA VITERBESE. Bertollini, Cuffa (39’ st Filosa), Cicioni, Crocchianti, Venditti, Fatati (14’ st Accrachi), Petruccelli, Solano, Iurato, Padin (37’ st De Angelis), Vivacqua (31’ st De Sousa). A disposizione: Uras, Cantalino, Gagliardi, Hernandez, Manca.

In definitiva una prestazione valida della Viterbese che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione con la Viterbese che tornerà in campo mercoledì per il prosieguo della gara del Rocchi contro il Rieti, match che lo scorso 4 gennaio è stato sospeso alla fine del primo tempo, sul punteggio di 0-0 per il campo impraticabile.

