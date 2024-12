Ultimo appuntamento al Tamagnini, in questa stagione, per il Civitavecchia Calcio. Alle 11 i nerazzurri ospiteranno a Campo dell’Oro la Luiss.

Si gioca in questo orario per due motivi. La scorsa settimana la società del presidente Patrizio Presutti aveva chiesto alla Lnd Lazio di anticipare il confronto, rispetto al classico slot pomeridiano, per non intrecciarsi con le celebrazioni di Santa Fermina, che avrebbero sicuramente ridotto il numero di spettatori al campo. Ma alla fine si è reso lo stesso necessario giocare di mattina, in quanto, essendo arrivati alla penultima giornata, il comitato ha indetto la contemporaneità di tutte le partite del girone A dove ci si gioca qualcosa. E la Luiss ha ancora qualcosa da dire a questo campionato, visto che domenica scorsa, nonostante il 2-0 ai danni del Valmontone, non è riuscita ad ottenere la permanenza matematica nella massima categoria regionale, perché, a sorpresa, l’Audace ha fatto l’exploit andando a vincere per 4-1 sul campo dell’Aurelio. Fatto sta che alla Luiss basta un punto nelle ultime due gare, senza guardare cosa succederà negli altri campi e senza considerare eventuali passaggi a vuoto dall’Audace, per chiudere la pratica. Ma gli universitari cercheranno di portarselo a casa in questo appuntamento, visto che, nell’ultima giornata di regular season, avranno il difficilissimo impegno contro la W3 Maccarese, lanciatissima verso la conquista della promozione in serie D. Quindi sarà una sfida in cui le motivazioni che potrebbero dire la loro, con un Civitavecchia sicuramente carico di riscatto dopo la sconfitta bruciante nel finale sul campo del Pomezia, con il gol di Costantini che ha steso la formazione allenata da Raffaele Scudieri solo in pieno recupero. Come già detto più volte nelle ultime settimane, obiettivo massimo del club in queste partite conclusive è il quinto posto, sicuramente un traguardo che non accende i cuori della piazza, ma che, quantomeno, può dare impulso ad una squadra che ormai da un paio di mesi ha concluso la propria corsa per i posti che contano. Per quanto riguarda la formazione mister Scudieri dovrà rinunciare ancora a Vittorini, Gonzalez e Midio, a cui si aggiungono i dubbi sulla presenza di Funari. Ma intanto, da quel che filtra, sembra proprio che questa sarà l'ultima gara casalinga per Raffaele Scudieri, che dovrebbe lasciare la guida della squadra al termine della stagione. In questi ultimi tempi si è distinto particolarmente l’attaccante Riccardo Legnante, arrivato a pochissimi giorni dal Capodanno dopo l’esperienza con Scudieri al Legnano. Il ragazzo ha mostrato di vivere un periodo particolarmente piacevole, con la rete di Pomezia che ha fatto seguito a quella che aveva beffato il Viterbo. In totale quattro reti negli ultimi due mesi, a cui va aggiunto la fondamentale tripletta con la Juniores, realizzata in occasione del match contro il Montello, che aveva dato una mano a conquistare una storica promozione ai playoff.

Legnante e Menghi dovrebbero costituire la coppia d’attacco in questo finale di campionato, per l’assenza di Vittorini, che ha terminato anzitempo il campionato con 25 reti nel borsino dopo l’infortunio rimediato alla cartilagine del ginocchio segnando il suo ultimo sigillo nel supermatch contro la W3 Maccarese, a cui si aggiunge quella di Scalzone, da tempo sparito dai radar. Il Civitavecchia sta già pianificando la prossima stagione, anche se per completare molti tasselli sarà necessario attendere la fine dei campionati, in modo tale che possibili obiettivi del club possano decidere per quale squadra propendere per la prossima stagione. E domenica, visto che ci sarà l’ultima sfida in casa, potrebbe arrivare qualche annuncio? La sensazione è che si vada per il “no”, anche perché il campionato non sarà ancora finito, considerato che ci sarà la sfida del 5 maggio sul campo di un’Astrea che sta rischiando sempre più un playout pericoloso, dopo il crollo degli ultimi tempi da parte dei ministeriali. Ma se qualcosa dovesse avvenire, non sarebbe onestamente una sorpresa. Tornando alla giornata di domenica, subito dopo la conclusione del match tra Civitavecchia e Luiss ce ne sarà uno che avrà un’importanza decisamente superiore rimanendo nel mondo nerazzurro. Alle 13.30 gli Allievi 2007 scenderanno in campo al Tamagnini per affrontare la Petriana in una gara che sarà decisiva per l’epilogo stagionale, in quanto sarà una sfida secca. Ma chiudendo nuovamente con l’Eccellenza, Civitavecchia-Luiss sarà arbitrata da Valerio Tomassini di Aprilia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Masiello di Latina e Davide Fadale di Tivoli.

