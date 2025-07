Ancora annunci importanti per la Csl Soccer in vista dell’avventura da neopromossa nel campionato di Seconda Categoria. Il direttore sportivo Marco Passerini ha perfezionato l’accordo con l’attaccante Moreno Rapaccioni e con il centrocampista Alessio Ragone. Riguardo quest’ultimo, è un giocatore che si propone molto nella fase offensiva e che proviene dall’esperienza con la Leocon.

Ma in città, tra le numerose formazioni con cui ha militato, è ricordato, in particolar modo, per aver giocato in Promozione con la Compagnia Portuale, dove ha avuto il suo spazio come under. Per un periodo è stato anche nella vecchia Lega Pro con la Lupa Castelli Romani, oltre a far parte dei settori giovanili di Ladispoli, Civitavecchia e Tolfa.

Ma il pezzo da novanta che si aggiunge al gruppo guidato dall’allenatore Tommaso Valente è sicuramente Moreno Rapaccioni, soprannominato nel contesto locale il Pistolero. È un nome molto conosciuto, che ha in dote tantissima esperienza e che potrà dare una mano nonostante la carta d’identità non sia molto benevola nei suoi confronti.

L’attaccante ha sempre segnato tanto e lo ha fatto nei contesti più disparati, tra gli ultimi Dlf, Virtus Marta e Tarquinia. Nell’ultima stagione avrebbe voluto farlo anche per il Quartiere Campo dell’Oro, ma i problemi fisici non gli hanno dato modo. Ha comunque segnato il gol topico per la vittoria del campionato, con il decisivo 1-0 nel big match del Tamagnini contro il Sutri, che ha poi lanciato la formazione gialloverde.

«Vedo un gruppo fantastico – dichiara Moreno Rapaccioni – come dimostra il campionato vinto lo scorso anno. Ci proveremo anche quest’anno, penso che faremo un bel torneo. Vorrei essere ancora più decisivo».

«Cercavamo Moreno dallo scorso anno – afferma mister Tommaso Valente – se sta bene può fare 20 gol in una stagione, attaccanti come lui ce ne sono pochi in circolazione. Speriamo di trovare altri giocatori come lui per completare la rosa».

«La società sta lavorando nel segno della continuità – sottolinea il presidente Marco La Camera – per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo raggiunto un accordo per svolgere attività nel mese di agosto al campo di calcio a 5 del parco Martiri delle Foibe. Faremo degli stage aperti a tutti, daremo informazione nei prossimi giorni. Vogliamo ampliare il settore giovanile e far crescere la squadra Juniores».

