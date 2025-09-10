Durante la Festa dei Calendari di sabato scorso a Roma, la Lnd Lazio ha svelato anche gli abbinamenti del primo turno della Coppa Lazio di serie C2. Quest’anno solamente quattro squadre, dopo la ristrutturazione del campionato, sono state qualificate di diritto al secondo turno, mentre tutte le altre dovranno cominciare subito il loro percorso. Tra i duelli previsti, con gare che si disputeranno il 28 ottobre per la sfida d’andata e l’11 novembre per il ritorno.

Quello più acceso sempre essere quello che coinvolgerà l’Atletico, che se la dovrà vedere con il Fiumicino, che gli addetti ai lavori indicano nell’elenco delle favorite per il successo finale in campionato. La novizia Evergreen, invece, dovrà confrontarsi con i Forty Fighters. Sarà il Palmarola, invece, a tenere a battesimo il Quartiere Campo dell’Oro, mentre il Santa Severa lotterà sul parquet contro il Valentia. Al momento non si è capito se è già stato deciso chi giocherà in casa l’andata e il ritorno, oppure se il calendario verrà stilato tramite sorteggio, per determinare chi avrà il vantaggio di giocare davanti al pubblico amico la seconda manche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA