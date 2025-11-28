La Sorianese, guidata dal mister Christian Chirieletti, si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della stagione, affrontando la Viterbese in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre. Attualmente, i rossoblù occupano il decimo posto in classifica con 16 punti, mentre gli ospiti seguono a poca distanza in dodicesima posizione con 15 punti, entrambi separati da un solo punto. Dopo il pareggio con l’Astrea e le recenti sconfitte contro Salaria e Aranova, la Sorianese ha comunque saputo mantenere alcuni indicatori positivi. Il precedente favorevole della scorsa stagione, in cui la Sorianese ha avuto la meglio in entrambi gli incontri (1-0 all’andata grazie a un gol di Ayoub Zhar e 2-1 al ritorno con le reti di Spolverini e Valentini), alimenta la speranza di un buon risultato. Dall'altro lato del campo, la Viterbese si presenta con una chiara identità difensiva e tre pareggi consecutivi (contro Nuova Florida, Tor Sapienza e Astrea). Pur avendo segnato poche reti, la squadra ha dimostrato solidità difensiva, consentendo pochi gol agli avversari, nonostante le difficoltà recenti. Nel pre-gara, mister Chirieletti ha analizzato la sconfitta di Aranova, sottolineando la necessità di migliorare l'approccio iniziale: “Ad Aranova abbiamo concesso 30/35 minuti che non possiamo permetterci. Concedere qualcosa alla prima in classifica ci può stare, ma l’approccio non è stato all’altezza. C’è rammarico per non aver finalizzato, anche perché la parata di Zonfrilli su Fondi è stata fuori categoria. Nella ripresa abbiamo disputato un grande secondo tempo, giocando nella loro metà campo, uomo contro uomo e ad alta intensità. È evidente che ci sia da migliorare, ma la base da cui ripartire è quella”. Riguardo alla Viterbese, il tecnico ha espresso il proprio rispetto per la storicità della formazione: “Che se ne voglia o che se ne dica, resta una piazza importante con un passato glorioso. Le difficoltà ci sono state, ma negli undici rimangono una squadra di valore, con giocatori ancora dentro al progetto e pronti a scendere in campo. Affronteremo una formazione attrezzata. Il resto sono solo chiacchiere”. Chirieletti ha poi dedicato uno sguardo al derby: “Il derby della Tuscia è sempre una bella partita da vivere. Spero sia una giornata serena e all’insegna dello sport assoluto: ci sono momenti che vanno oltre il calcio. La Sorianese farà la sua partita, come sempre. Non cambiamo approccio: derby o no, in palio ci sono comunque 3 punti importantissimi”. Il club cimino rende noto che in occasione dell’incontro in programma domenica 30 novembre 2025 alle ore 11 presso lo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino, le seguenti disposizioni riguardano l'accesso della tifoseria organizzata ospite: l’accesso sarà consentito esclusivamente dall’ingresso est (via Ernesto Monaci e/o palestra comunale); l’area riservata ai sostenitori della Viterbese comprende una tribuna in acciaio con 156 posti a sedere e 100 posti in piedi.