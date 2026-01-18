Delusione dei tifosi del Cerveteri, avevano gremito il settore a loro riservato, arrivando a Ladispoli numerosi. Sono usciti tristi dal Sale, amareggiati dalla vittoria del Ladispoli, arrivata per una svista grossolana della difesa etrusca. Continua il tabù a Ladispoli, che vince dopo una gara equilibrata, molto fisica e senza emozioni.

Nel dopo gara i commenti, con mister Ferretti giù di corda. «Gara decisa da un nostro errore, per il resto abbiamo avuto qualche occasione, anche se la gara è stata equilibrata. C'è amarezza, i tifosi volevano la vittoria, sono stati straordinari, chiedo scusa se non siamo riusciti a regalargli almeno un pareggio. Cosa dire - continua Ferretti - dobbiamo rimettere le idee in ordine, cancellare lo scivolone, pensando che domenica siamo chiamati ad affrontare il Pianoscarano».

Per i tifosi etruschi, arrivati in massa a Ladispoli, solo tanta amarezza. Famiglie,bambini e ultras, tutti insieme a tifare Cerveteri. «Li ringrazio, abbiamo un pubblico di altre categorie, meritavano di più - dice a caldo il presidente Lupi - dispiace per la sconfitta, abbiamo pagato a caro prezzo un nostro errore. Adesso penseremo al Pianoscarano per ritornare al successo».

