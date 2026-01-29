Vittoria casalinga per Santa Marinella Basket che ha superato il Montesacro Blu tra le mura amiche per 71-26.

Coach Precetti ha qualche acciacco da gestire tra i suoi ranghi (Penesi, Terenzi non entrate), ma allo stesso tempo ha la possibilità di schierare Marini, al rientro da un lungo infortunio.

La partita è subito nelle mani delle padrone di casa che partono forte e trovano il canestro con varie soluzioni, prendendo il vantaggio. Le romane fanno fatica a superare la difesa delle tirreniche che mantengono un andamento costante offensivo e difensivo per tutta la partita. Le santamarinellesi hanno avuto modo di portare in campo l’impegno della settimana, mostrando al caloroso pubblico un buon gioco di squadra con tutti i quintetti.

Parziali: 21-8; 18-9; 19-4; 13-4

S. Marinella Basket: Caccamo 9, Del Vecchio 8, Spirito 4, Terenzi ne, Gallassi 3, Rateanu 11, Pennesi ne, Casciani 11, Maggi, Amorosi 16, Marini 5, Bronzolino 4.

All. Precetti, Ass. Colucci.

