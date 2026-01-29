Gran colpo di mercato per il Civitavecchia Calcio, che rinforza la corsia mancina con l’arrivo di Francesco Fè, esterno sinistro duttile e di grande esperienza. Il classe ’92 approda in nerazzurro dopo l’ultima stagione al Pomezia, ma il suo profilo è ben noto agli addetti ai lavori e anche ai tifosi civitavecchiesi.

Fè può agire sia da terzino che in posizione più avanzata, garantendo a mister Roberto Macaluso nuove soluzioni tattiche in un momento delicato della stagione, segnato dalle partenze di giocatori importanti come Oduamadi, passato al Ceccano, e Gagliardini. Il nuovo acquisto dovrebbe unirsi già nel pomeriggio al gruppo squadra, rendendosi subito disponibile per la difficile trasferta di domenica sul campo della Monti Prenestini.

Nel suo percorso figurano piazze prestigiose come Viterbese, Flaminia, Lupa Roma e il settore giovanile della SS Lazio. Molti lo ricordano anche per il gol decisivo segnato con la W3 Maccarese proprio contro il Civitavecchia nel playoff promozione. Curioso il precedente in Coppa Italia regionale, quando con la Tivoli disputò la finale allo stadio Tre Fontane contro i nerazzurri: vinse il Civitavecchia 2-1. Un incrocio di destini che oggi si chiude con un nuovo inizio.

