Il Cerveteri ha presentato ricorso, contro il Santa Marinella i padroni di casa hanno schierato un giocatore squalificato. Il che vuol dire, che se gli organi federali convalideranno l'errore dei tirrenici, i Cervi passeranno al turno successivo, senza che si giochi il ritorno da regolamento.
La disattenzione di domenica scorsa, infatti, è costata cara alla formazione di mister Fracassa, che ha iniziato la stagione con una sconfitta interna, su un campo dove i Cervi non vincevano dal 2013, all'epoca con lo stesso Ferretti in panchina.
