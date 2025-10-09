Possibile colpo di scena per la partita d’esordio del Quartiere Campo dell’Oro nel campionato di serie C2. Sabato scorso al Tamagnini a portarsi via i punti è stato il Città Eterna, vincitore per 4-2. Ma il risultato potrebbe essere ribaltato, perché la società gialloverde ha presentato ricorso al Giudice sportivo per una possibile posizione irregolare di un giocatore della compagine romana, che sarebbe sceso in campo nonostante dovesse scontare ancora una squalifica.

Sarebbe una notizia importante per il quintetto di Di Maio, che potrebbe mettere nel carniere tre punti per risalire subito la china. Sarà il Giudice sportivo a stabilire se il ricorso del Qco ha effettivamente fondamento o no.

