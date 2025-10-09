Nemmeno oggi è il giorno in cui arrivano buone notizie per l’impiantistica sportiva cittadina. Infatti, mentre timidamente riprendono gli interventi sul PalaGrammatico a San Liborio, ancora silenzio totale sul PalaGalli, con i lavori che sono fermi ormai da più di due mesi. Purtroppo per ora non ci sono aggiornamenti ufficiali, tanto meno dagli enti preposti, come Comune e Città Metropolitana, anche se qualche indiscrezione circola in città.

Stando alle voci sempre più insistenti, sembra che la ditta incaricata abbia delle difficoltà a riprendere le sue attività allo Stadio del Nuoto, poiché non riuscirebbe a fare fronte ai numerosi cantieri che ha attualmente aperti in giro per l’Italia. La speranza è che siano voci totalmente prive di fondamento, ma restano comunque i dubbi sulla modalità degli interventi. Perché sono state rimosse gran parte delle vetrate, senza effettuare prima la sostituzione?

Infatti il PalaGalli da diversi mesi a totalmente a cielo aperto, con il timore che ci possano essere dei danni all’interno della struttura, a cominciare dalle problematiche del maltempo per piogge e forte vento. Intanto le indiscrezioni circolano anche sulle squadre.

La Centumcellae sarebbe intenzionata a inserire un nuovo portiere e starebbe corteggiando un estremo difensore esperto molto conosciuto in città. Interrogativi che si addensano anche sulla Nc, sia per affrontare il campionato di serie B, ma anche nel contesto giovanile, in quanto per fare la B servono anche due squadre del vivaio che si iscrivano nel campionato nazionale.

Per quanto riguarda i giocatori della prima squadra, da una parte ci sarebbero dubbi nel portare avanti l’attività dovendosi spostare fuori Civitavecchia, dall’altra si proverebbe a stringere i denti ed andare avanti. E poi un’eventualità, che non trova al momento nessuno riscontro, ma che potrebbe consentire di affrontare una stagione complicatissima con maggiore serenità. Visto che, per forza di cose, si dovrà andare a Roma, l’idea potrebbe essere quella di stringere accordi di collaborazione con qualche società romana, così da avere giocatori per prima squadra e settore giovanile?

@RIPRODUZIONE RISERVATA