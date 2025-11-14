La stagione 2025–2026 della Monaco Sportsboat Winter Series è partita sotto la regia dello Yacht Club de Monaco, inaugurando un nuovo anno di competizioni con l’Act I. In quattro giornate di regate, 23 equipaggi si sono confrontati con venti variabili e prove tatticamente impegnative, in una serrata sequenza di otto regate validate che hanno messo alla prova abilità e resistenza di tutti i partecipanti.

Le acque di casa si sono rivelate decisive per Giangiacomo Serena di Lapigio e il suo equipaggio a bordo di G-Spot, che hanno preso il comando fin dal primo giorno senza mai perderlo. Il team monegasco, portacolori dello Yacht Club de Monaco, ha conquistato cinque vittorie su otto regate. Hanno chiuso con nove punti di vantaggio sugli italiani di Alice, gli unici capaci di tenere il passo nelle accese sfide del sabato.

I francesi di Euro-Voiles hanno completato il podio dopo una forte rimonta nell’ultima giornata, assicurandosi il terzo posto assoluto. Dietro di loro, la classifica è rimasta cortissima: tra i successivi dieci equipaggi, bastava un singolo errore per ribaltare le posizioni.

Nella categoria Corinthian (amatori), Euro-Voiles ha bissato il successo conquistando anche la vittoria di classe, seguita dalle squadre svizzere Tarte-3Nuits.com e Rhubarbe-3Nuits.com. Anche qui le distanze sono state minime, con arrivi al fotofinish che hanno confermato l’alto livello di competitività.

Monaco si è confermata ancora una volta uno dei principali poli del Mediterraneo per la vela J/70. La flotta dello Yacht Club resta tra le più numerose, con 17 team iscritti — dieci dei quali in gara in questo primo atto. Le condizioni ottimali hanno premiato gli equipaggi più abili nel leggere le raffiche e affinare le manovre, offrendo un banco di prova ideale per testare la sintonia dell’equipaggio e gli assetti tecnici in vista delle grandi regate primaverili.

Come da tradizione, la Monaco Sportsboat Winter Series rappresenta una tappa di preparazione in vista della celebre Primo Cup-Trophée UBS, in programma dal 5 all’8 marzo 2026. Creata da S.A.S. il Principe Alberto II, la manifestazione giunge alla sua 42ª edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi della vela monotipo nel Mediterraneo.

La flotta J/70 tornerà in acqua dal 4 al 7 dicembre 2025 per l’Act II, dove tutto sarà ancora da decidere. Le minime differenze di punteggio emerse in questo primo atto promettono una stagione avvincente, in cui ogni regata potrà rivelarsi determinante.

Prima di allora, l’attenzione sarà rivolta a un evento di natura diversa ma dallo stesso spirito sportivo: il 3° ‘Navicap Challenge-Trophée Elena Sivoldaeva’, in programma dal 28 al 30 novembre. Questa regata inclusiva riunirà velisti normodotati e con disabilità che gareggeranno ad armi pari a bordo delle Hansa 303, imbarcazioni progettate per garantire accessibilità e parità di condizioni. L’iniziativa incarna i valori di discipli

©RIPRODUZIONE RISERVATA