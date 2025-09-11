La Mtb Santa Marinella ha chiuso le ultime due settimane con una serie di brillanti partecipazioni a gare nel Lazio e fuori regione (Toscana, Umbria, Veneto e Lombardia) dimostrando ancora una volta la forza e la versatilità del suo gruppo agonistico

Il 31 agosto, a Volpago del Montello, si è svolta la Montel Bike Lee Cougan Marathon. A salire sul gradino più alto del podio è stato MicheleFeltre, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria master 8+ optando per il percorso classic.

In Lombardia, Claudio Pellegrini ha corso con grinta la Marathon Bike della Brianza a Casatenovo, chiudendo al nono posto nella sua categoria master 6.

A Sant’Anna di Chioggia, invece, Gianfranco Mariuzzo ha chiuso al terzo posto tra i master 7 la sua partecipazione al Trofeo del Sorriso Bike in Veneto.

Andrea Somma non è voluto mancare alla cicloturistica Spoleto-Norcia. Insieme a circa 1700 ciclisti, ha percorso il tracciato ciclopedonale costruito sul sedime della Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia, per un’esperienza unica tra natura, storia e sport, che ha unito atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero in un unico viaggio.

Sul fronte strada, la Mtb Santa Marinella non è stata da meno. Il 31 agosto, all’ombra del Monte Terminillo, si è svolta la Mediofondo Monte Terminillo Cycling – Leonessa. Tra i protagonisti nel tracciato medio Mauro Gori ha chiuso al nono posto tra i Supergentlemen A, mentre Massimiliano Chiavacci si è piazzato 22° nella categoria Gentleman A.

Dopo l’evento granfondistico di Leonessa, per Chiavacci l’obiettivo è scalare la classifica del circuito PedaLatium. Attualmente in 14ª posizione tra i Gentleman A, punta dritto ai primi dieci con la prossima tappa al mirino: la Granfondo Città di L’Aquila, dove spera di conquistare punti preziosi per migliorare la posizione.

La settimana si è chiusa in bellezza in Toscana, dove Pierluigi Stefanini ha sfoderato un’ottima prestazione al Trofeo Roccaviva a Grilli di Gavorrano, il 3 settembre ottenendo un eccellente terzo posto nella categoria master 7.

«Siamo orgogliosi dei nostri atleti – commenta il presidente Stefano Carnesecchi – che con impegno, costanza e spirito di squadra rappresentano al meglio i valori della Mtb Santa Marinella. Ogni gara e ogni chilometro percorso, è un tassello importante della nostra attività che è alla soglia dei 30 anni».

