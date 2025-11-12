Si è conclusa con emozioni forti l’ultima gara della stagione per Antonio Morali, pilota del Gruppo Piloti Civitavecchia, protagonista all’Ability Drive dei Monti Ernici a Veroli, appuntamento finale del campionato che ha attraversato tutto l’anno motoristico. In una competizione combattuta fino all’ultimo metro, Morali ha conquistato un ottimo terzo posto a bordo della sua Formula Gloria, dopo una seconda manche di altissimo livello che lo ha visto duellare con due rivali di spessore come Cristian Fedeli e Daniele Scaccia.

La gara, seguita da un pubblico appassionato, ha regalato spettacolo e colpi di scena, con i tre piloti a riproporre il duello visto a Formia, ma con il podio completamente ribaltato: primo Fedeli, secondo Scaccia e terzo Morali. Una sfida serrata che ha complicato il lavoro della federazione MSP, chiamata ora a valutare i punteggi definitivi per l’assegnazione del Trofeo Centro Sud. Ed ora vi domanderete: perché non c’è il risultato finale del campionato per Morali? Al momento non è stato redatto. Il comitato organizzatore renderà nota la classifica finale del campionato solo nei prossimi giorni, lasciando un grosso alone di suspence.

«È stata una gara eccezionale – ha commentato Morali – una lotta fino all’ultimo respiro con Scaccia e Fedeli. Abbiamo fatto il vuoto e mi sono divertito tantissimo. Alla fine, tolti i caschi, tutti e 61 i piloti hanno festeggiato insieme sul podio: questo è lo spirito del nostro sport».

