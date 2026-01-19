La convocazione agli stage della Nazionale giovanile FIV è l’ennesima conferma del valore di Davide Mecucci, talento emergente del windsurf civitavecchiese e uno dei profili interessanti del panorama italiano. Il giovane atleta classe 2010 prenderà parte al percorso federale che si svolgerà a Sferracavallo, in Sicilia, un programma di lavoro pensato per accompagnare gli atleti più promettenti verso il futuro azzurro. Un cammino aperto a più convocati, ma altamente selettivo: solo due atleti, in base ai risultati, arriveranno a rappresentare l’Italia.

Davide sarà inserito nella categoria Youth, pur allenandosi con atleti più grandi, nati nel 2008 e 2009, a dimostrazione della crescita tecnica e della maturità raggiunta. Il 2026 si annuncia come una stagione cruciale: quattro tappe di Coppa Italia, Campionato Italiano Youth, oltre agli appuntamenti internazionali Junior, con il Mondiale in Costa Brava (Spagna) a luglio e l’Europeo in Grecia a ottobre. Da questa stagione Mecucci è inoltre atleta del Planet Sail di Bracciano, realtà importante per la classe iQFoil, disciplina olimpica e sempre più centrale nel movimento.

Il presente, però, affonda le radici in un percorso costruito con pazienza. Davide muove i primi passi nel 2017 alla Lega Navale di Civitavecchia, nella scuola windsurf guidata da Elena Scagnoli, mettendosi in luce fin da giovanissimo. Nel 2020, insieme a Daniele Guzzone ed Elena Scagnoli, conquista il terzo posto nella classe tecnho293 vela CH3, alla Coppa PrimaVela di Torbole, primo risultato di rilievo nazionale. Seguono stagioni ricche di soddisfazioni negli anni successivi, conquistando nel 2022 il terzo posto ai campionati italiani giovanili nella categoria 5.8 e l'anno successivo, nel 2023, conquista l'oro nella categoria 6.8. a Ravenna. Con questo successo, otteniene il prestigioso riconoscimento Next Generation FIV, premio che riceverà anche nel 2025.

Il 2024 è l’anno del passaggio alla classe IQFoil Junior con vela 7, stagione di studio e adattamento a una tavola completamente diversa, più fisica ed esigente.

Il 2025 non inizia nel migliore dei modi a causa di un infortunio al piede che gli impedisce di partecipare alla prima tappa di Coppa Italia. Ma la risposta è da atleta vero: 9°a Torbole, 50° al Mondiale di Brest, terzo a Ravenna, 30° su 120 all’Europeo, vittoria al Roma Foil Festival e secondo posto a Cagliari, risultato che gli vale il terzo posto assoluto nella classifica finale di Coppa Italia. Ed infine 5° al campionato italiano.

Premiato per sei anni consecutivi nell’albo d’oro della IV zona Lazio Davide Mecucci continua a crescere grazie al lavoro svolto nel 2025 con il suo allenatore Daniele Guzzone. Un percorso fatto di talento, sacrificio e continuità, che proietta Civitavecchia e il windsurf italiano verso un futuro sempre più promettente.

