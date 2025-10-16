Ad un anno dal titolo Mondiale, Ludovica Legittimo torna a festeggiare. La campionessa civitavecchiese ha conquistato l’oro alla Coppa Italia per rappresentative regionali. Quattro gli incontri disputati dall’atleta legata allo Shirai San Valentino, con 17 punti messi a referto e solamente tre subiti.

Attualmente Legittimo risulta in decima posizione nel ranking mondiale assoluto, risultando la più giovane karateka, visto che è diventata da pochissimo maggiorenne, tra le compagne più grandi dai 22 ai 33 anni. Non proprio un percorso semplice, perché la civitavecchiese sta affrontando uno dei momenti più difficili nella carriera di un giovane talento, ovvero passare dai successi youth a diventare un punto di riferimento anche nella categoria senior.

Per questo sta continuando a lavorare ed allenarsi per raggiungere i propri sogni, in un contesto dove Civitavecchia vuole continuare prepotentemente a dire la sua. Solo due italiane figurano nella top ten assoluta, l’altra è Erminia Perfetto, che occupa il secondo posto, cosa che può dare ulteriori motivazioni a Legittimo.

