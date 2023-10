Il gol del pari di Pelizzi e poi altre occasioni per portarsi in vantaggio in casa della capolista. Impensabile forse alla vigilia della sfida con la Campus Eur eppure l’Academy torna a casa con un punto importante e soprattutto allunga a tre le gare senza sconfitta, Coppa compresa. Il Ladispoli ha rialzato davvero la testa e ora guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo. Mister Puccica effettua delle variazioni rispetto al turno infrasettimanale di Coppa con la Luiss. In porta confermato D’Angeli poi difesa a 3 con Roberto Colace, Ranieri e Temperini, sulle corsie esterne Buonanno e Aracri. Esordio sulla mediana per il nuovo acquisto Iurato affiancato da Paganetti mentre Alessandro Colace agisce dietro al tandem offensivo Pagliuca-Pelizzi. La partenza è sprint dei rossoblù che non riescono a finalizzare due potenziali occasioni. Al primo affondo però la Campus passa con Matteoli che lanciato a rete approfitta di una decisione della retroguardia e fredda D’Angeli. La squadra tirrenica non si demotiva e ricomincia a giocare palla a terra ma pur affacciandosi spesso e volentieri nella difesa avversaria non riesce mai ad affondare il colpo. A tempo praticamente scaduto però ci pensa Pelizzi a trovare il guizzo sfruttando al meglio un assist al bacio di Iurato per battere Bertini. È il meritato pareggio e l’arbitro manda tutti negli spogliatori. Subito in avanti il Ladispoli nella ripresa e Iurato per poco non indovina il bersaglio dopo aver raccolto un filtrante di capitan Buonanno abile a sgusciare via a un paio di giocatori. La Campus Eur non riesce a creare ulteriori palle gol ed è costretta a non scoprirsi troppo contro un’Academy davvero ben messa in campo. Finale molto nervoso, con tre espulsi dalle panchine e ci rimette anche Manuel Pagliuca che così salterà il prossimo turno. Soddisfatto della sua prova, la prima in maglia ladispolana, Matteo Iurato. «Abbiamo fatto bene - commenta - potevamo anche vincerla. Personalmente recrimino due buone occasioni. Però mi sono calato subito bene in questo gruppo e devo dire che non è stato difficile perché sono tutti bravi ragazzi che si impegnano al massimo nelle gare e durante gli allenamenti. Inizialmente si era creata un po' di sfiducia magari perché i risultati non arrivavano. Ora la musica sta cambiando e vogliamo dare del filo da torcere a tutti». Prossima sfida in casa con il Valmontone penultimo in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA