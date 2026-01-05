Parte nel peggiore dei modi il 2026 della W3 Maccarese, sconfitta 4-2 sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza nella 18esima giornata del girone A di Eccellenza. Una gara ricca di gol e di ribaltamenti, ma che alla lunga premia i padroni di casa, più cinici e determinati soprattutto nella ripresa. L’avvio è tutto in salita per la formazione di mister Zappavigna, che va subito sotto con il gol di Giordani. La reazione, però, non tarda ad arrivare: capitan Starace ristabilisce l’equilibrio, dando fiducia ai suoi, e poco dopo De Mutiis completa la rimonta firmando il momentaneo 1-2. La W3 riesce così a chiudere avanti la prima frazione, lasciando intravedere segnali positivi. Nella ripresa, però, la Pro Calcio Tor Sapienza cambia passo. Fiore trova il gol del pareggio, rimettendo tutto in discussione, poi è ancora Giordani a colpire, siglando la sua doppietta personale e portando i padroni di casa sul 3-2. Nel finale la W3 Maccarese prova a riorganizzarsi, ma lascia spazio alle ripartenze avversarie: Torquati ne approfitta e chiude definitivamente i conti con il gol del 4-2. Una sconfitta pesante per i maccaresani, che scivolano al 14esimk posto in classifica e ora sono chiamati a reagire immediatamente nel turno infrasettimanale contro l’Astrea. Sorride invece la Pro Calcio Tor Sapienza, che conquista tre punti fondamentali: pur restando in zona bassa della graduatoria, ora da penultima, la squadra esce dal campo rilanciata nel morale e guarda con maggiore fiducia alla prossima sfida con il Grifone Gialloverde.

