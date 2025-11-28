Vigilia anche per la Viterbese di mister Gardini che proprio in queste ore ha annunciato importanti arrivi nel tentativo di invertire il trend negativo che ha caratterizzato le prime dodici giornate del campionato. Questo il comunicato del club: “ La società gialloblù è lieta di comunicare l'arrivo di Gabriele Tocca, attaccante classe 2000, proveniente dal Città di Anagni. Tocca si distingue per la sua qualità e il peso offensivo che può portare alla squadra. Nella scorsa stagione, indossando la maglia del Paliano nel campionato di Eccellenza Lazio – Girone B, ha dimostrato il suo valore mettendo a segno 16 gol e servendo 7 assist, confermandosi tra i giocatori più determinanti dell'intero torneo. In aggiunta, l'US Viterbese è orgogliosa di annunciare anche l'ingaggio di Alessio Proietti, difensore centrale classe 1996. Proietti rappresenta un rinforzo di grande esperienza per il reparto arretrato. Arrivato dai Monti Prenestini, ha alle spalle un percorso giovanile di elevata qualità, avendo infatti militato nei settori giovanili di Fiorentina e Frosinone, due realtà riconosciute per la loro capacità di formare calciatori di alto livello. Nelle passate stagioni, ha vestito le maglie di Ferentino, Audace 1919 e Colleferro, distinguendosi per affidabilità, personalità e senso della posizione”. La US Viterbese dà un caloroso benvenuto a entrambi gli atleti e augura loro una stagione ricca di soddisfazioni personali e collettive. Entrambi possono essere utilizzati nel derby di domani contro la Sorianese.