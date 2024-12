Ultima giornata di stagione regolare cruciale per le sorti della Cestistica Civitavecchia, che alle 18 sul parquet amico del PalaRiccucci si gioca la possibilità di accedere ai play in della Serie C unica. Di fronte gli uomini di coach Gabriele La Rosa si troveranno la Virtus Pomezia, formazione sotto in classifica rispetto ai rossoneri e già certa di passare per la poule retrocessione, ma comunque vogliosa di fare punti per trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti proprio nella seconda fase di questo torneo. La Cestistica, dal canto suo, è obbligata a vincere e sperare che non faccia lo stesso il Fonte Roma Basket, impegnato in casa contro la capolista Frassati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA