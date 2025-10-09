Splendido risultato per la Foce del Mignone, che lo scorso weekend ha conquistato il terzo posto al Campionato Italiano di Pesca in Apnea a Squadre, disputato nelle acque delle Secche di Vada.

Il trio formato da Manolo Marcelletti, Alessandro Braccini e Simone Feligioni ha totalizzato 10.222 punti, grazie a un carniere di 12 prede appartenenti a 5 specie diverse, confermando ancora una volta il proprio valore tecnico e la perfetta sintonia in acqua.

«Siamo estremamente orgogliosi dei nostri ragazzi – ha dichiarato la società Foce del Mignone – che hanno dimostrato grande impegno, determinazione e spirito di squadra. Questo podio è il giusto premio per il lavoro svolto durante tutta la stagione. Vogliamo anche ringraziare il Circolo Nautico Foce Cecina per l’eccellente organizzazione della manifestazione».

Un risultato che premia la passione e la costanza del Foce del Mignone, sempre protagonista ai massimi livelli della pesca in apnea nazionale.

