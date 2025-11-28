Domani alle ore 16, il Real Fabrica (13 punti) torna a calcare il parquet di casa per affrontare l'Or Reggio Emilia (10 punti), in un incontro che promette emozioni e significato. Dopo l'eccezionale prova sul campo del Maccan Prata Pordenone, dove le due squadre hanno concluso in parità con un entusiasmante 4-4, i ragazzi di mister Lucchetti cercano di capitalizzare il fattore campo, dove fino ad ora hanno dimostrato di essere una forza considerevole. Nelle gare disputate tra le mura amiche, il Real Fabrica ha ottenuto tre vittorie (contro Elledi Fc Cuneo, Dolomiti Energia Rovereto e Lecco) e un pareggio contro la capolista Futsal Cesena, accumulando dieci dei suoi tredici punti complessivi in casa. Tuttavia, in trasferta, la squadra non è ancora riuscita a conquistare il primo successo, avendo ottenuto solo pareggi contro il Saints Milano e nuovamente il Maccan Prata, e subendo due sconfitte contro Montegrappa e Atlante Grosseto. Questo match rappresenta anche un'importante rivincita per il Real, poiché le due formazioni si sono già incontrate nella semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione, dove l'Or Reggio Emilia si era imposto ai calci di rigore, portando a casa la qualificazione. La formazione di Lucchetti si presenta al completo, senza problemi di formazione, cercando di confermare la propria solidità e il buon trend evidenziato tra le mura amiche. Il programma della decima giornata di campionato è ricco di confronti interessanti, con partite che coinvolgono diverse squadre nel vivo della lotta per posizioni strategiche nella classifica. Il Futsal Cesena guida attualmente con 19 punti e cerca di aumentare il vantaggio. Il Real Fabrica, con i suoi 13 punti, si trova in una zona cruciale: a un solo punto dal quinto posto e con appena tre lunghezze di margine dall'area dei play-out. In questo contesto, la partita di oggi assume un’importanza particolare sia per la classifica che per il morale della squadra. In attesa di un pubblico caloroso, il Real Fabrica è pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria stagione, puntando alla vittoria per consolidare il proprio cammino verso le fasi finali del campionato.