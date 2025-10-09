Il gol di Gianni non basta. Il Ladispoli Women perde la prima partita stagionale in Coppa Lazio contro la Jem’s Soccer (società dove il responsabile è l'ex giallorosso e campione del mondo con l'Italia Simone Perrotta), formazione data tra le favorite per la vittoria, non solo di questa competizione, ma anche per quel che concerne il discorso campionato. E tra l’altro se la ritroverà pure nel girone. Mister Catia Perigli schiera il solito schema 4-2-3-1 con Valeri tra i pali, Sassano a destra, Boccanfuso e Anania al centro della retroguardia e a sinistra Contadellucci, unica reduce della rosa passata. In mezzo al campo agiscono Iannetti e Isopi a comporre la linea mediana, poi Saba, Gianni e Cammareri a formare il tridente dietro all’unica punta centrale Tamagnini.

Ospiti in vantaggio con Velletrani cinica nel battere un calcio di rigore al 16esimo. Le padrone di casa, nonostante il gol incassato, non si perdono d’animo e avanzano il proprio baricentro. Al 33esimo c’è una punizione a due dentro l’area e Gianni è precisa nella sua esecuzione, facendo così saltare dalla gioia il pubblico accorso all’Angelo Sale.

Ad inizio ripresa mister Perigli sostituisce Sassano per inserire Cecconi. L’Academy regge bene, ma al 32esimo, la Jem’s Soccer passa ancora invantaggio con Carusotti con una botta da fuori area su cui Valeri nulla può. L’estremo difensore ladispolano è stato il migliore in campo, parando anche un altro penalty concesso dall’arbitro in favore del team ospite, che alla fine esce con il successo in tasca.

Si giocherà in Coppa fino al 2 novembre, giorno in cui inizierà anche il campionato. In attesa del calendario, che non è stato ancora annunciato dalla Lnd, l’Academy Ladispoli avrà nel suo girone Jem’S Soccer, Roma City (altra squadra da tenere d’occhio), Borgo Palidoro, Formello, Liberi Nantes, Montespaccato, Vis Bracciano, Viterbo e Woman Grifone.

