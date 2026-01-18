Finisce come all’andata, con il Ladispoli che trionfa e con i cugini cerveterani che escono dal campo con l’amaro in bocca. L’1-0 dell’Angelo Sale fa male agli uomini di Ferretti soprattutto per il fatto che è stata un’indecisione difensiva a spianare la strada ai rossoblu che hanno comunque avuto il merito di crederci nonostante il risultato stesse andando verso lo 0-0. Ma nel calcio basta una scintilla e De Marco regala i tre punti ad un Academy che ora si ritrova a -4 dal terzo posto dopo un girone di andata tribolato. Intanto si parte con uno stadio gremito, come non accadeva da molto tempo. I tifosi ospiti vengono fatti accomodare nella tribuna laterale e in tanti seguono la squadra. Formazione di casa con Somma in porta, in difesa al centro Urbani e Cruciani (il capitano), ai lati Tamburrini e De Marco con il centrocampo a 3 composto da D’Angeli, Parravano e Guerra. Fortuna e Tasselli esterni e perno d’attacco il solito Modesti. I verdeazzurri rispondono con Ciaccia tra i pali, difesa a 4 da destra a sinistra con Piano (il capitano), Proietti, D’Armini e Bruno, sulla linea mediana gli ex Ardel e Polucci con Tombesi ad ultimare il mosaico. Altri due ex in avanti: Ferruzzi e Dato. Patrascu completa il tridente. C’è tensione sulle gambe e il gioco ne risente. Al 9’ però Dato va via sulla destra e vede con la coda dell’occhio Ferruzzi in area, Urbani però lo anticipa in modo provvidenziale. Il Cerveteri prova più a manovrare a centrocampo, con triangolazioni che mettono in difficoltà gli avversari senza però creare molti grattacapi a Somma. Regna l’equilibrio. Al 37’ potenziale episodio clou con Tamburrini che reagisce colpendo Ardel e viene espulso lasciando i compagni in 10. Sul finire di tempo altre scintille. In area si toccano Cruciani e Patrascu con quest’ultimo che scalcia e l’arbitro Cafora sventola un altro rosso che fa infuriare i verdeazzurri. Ristabilita la parità numerica. Iniziano i cambi nella ripresa con Falco e Cagnoni per Polucci e Tombesi. All’ 11’ Ferruzzi non aggancia per un soffio a due metri dalla porta. Mastrodonato per il Ladispoli si gioca le carte Gafuri e poi quella di Rodio per cercare più spinta. Al 30’ l’episodio decisivo dopo una paratona di Ciaccia qualche minuto prima. De Marco si incarica di battere un corner, non si capiscono Ciaccia e Ardel appostato sul primo palo e la palla finisce dentro. Gli etruschi ci provano in tutti i modi a pervenire al pari, al 40’ botta da fuori di Alessio Falco ma Somma c’è. Il pressing finale non porta giovamento e il triplice fischio fa esplodere il Sale.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Somma, Tamburrini, De Marco, Parravano (43’ st Botteghelli), Urbani, Cruciani, Guerra (28’ st Rodio), D’Angeli, Modesti, Fortuna (35’ st Cecchinelli), Tasselli (13’ st Gafuri). A disposizione: Manetti, Villani, Da Sollier, Barros, Sabbatini. Allenatore: Mastrodonato.

Città di Cerveteri: Ciaccia, Piano S., Bruno (32’ st Bezziccheri), Polucci (10’ st Cagnoni), D’Armini, Proietti, Dato (13’ st Di Cicco), Ardel, Ferruzzi, Tombesi (10’ st Falco A.), Patrascu. A disposizione: Di Perna, Spaccatorella, Bracaglia, Flore, Lucarini. Allenatore: Ferretti.

Arbitro: Cafora di Roma 1. Assistenti: Cappellini e Barone entrambi di Roma 2.

Reti: 30’ st De Marco.

NOTE. Espulsi: 37’ pt Tamburrini (L) per fallo di reazione; 45’ pt Patrascu (C) per fallo di reazione.

