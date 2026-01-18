E sono otto. Il Civitavecchia Rugby non si ferma e conquista l'ennesimo successo consecutivo. Impegnati sul campo dell'Amatori Napoli, nell'ottava giornata del campionato di Serie A, girone 4, i biancorossi hanno imposto la loro legge vincendo con un netto 59-26. Gara che i civitavecchiesi hanno messo in discesa già nel primo tempo chiuso sul 28-12, per poi incrementare il punteggio nella ripresa. In classifica il Crc mantiene il suo passo finora impeccabile e grazie ai cinque punti odierni rimane in testa alla classifica a quota 40.

«Partita molto consistente da parte nostra - afferma l'allenatore del Crc Umberto De Nisi - con il pacchetto di mischia che ha fatto la voce grossa. Siamo andati un po’ in difficoltà ad inizio secondo tempo a causa di alcuni errori individuali ma poi anche i cambi hanno fatto la differenza. Questo dimostra che il grande lavoro che svolgiamo durante la settimana dà i suoi frutti. Successo che vale tanto per tanti motivi».

