Proseguono le soddisfazioni per la Mtb Santa Marinella, in particolare sul versante del settore fuoristrada, protagonista lo scorso 5 ottobre in tre appuntamenti di rilievo nel Centro-Nord Italia.

In Veneto, si è corsa la Golena Bike Race, quinta prova del Trofeo Serenissima Seingim 2025. Sul tracciato più volte modificato tra il fiume Po e l’Oasi di Panarella, e in condizioni di gara difficili, si è messo in luce Gianfranco Mariuzzo, salito sul gradino più alto del podio nella categoria Master 7.

In Emilia-Romagna, a Guastalla, si è disputata la 6 Ore e un Po 2025, prova inserita nel circuito Endurance Prestige Italy che vedrà la Mtb Santa Marinella organizzatrice della tappa finale il 26 ottobre nella Pineta di Castel Fusano. In terra emiliana, il portacolori santamarinellese Fabio Giammarchi ha chiuso con un ottimo secondo posto tra i master 6, portando a termine con tenacia una prova solitaria e impegnativa.

In Toscana, nel suggestivo scenario di Gaiole in Chianti, si è corsa la “mitica” Eroica con bici ed abbigliamento d’epoca. Stefano Martinelli e Gianluca Piermattei hanno completato con soddisfazione il percorso lungo “eroico” di 212 chilometri immergendosi in un’atmosfera unica tra oltre 8.000 ciclisti al via.

