ll neo direttore sportivo del Foggia Calcio è Carlo Musa, nato a Torrimpietra, cresciuto all'Aranova, club con il quale inizio l'attività da dirigente nel 2013 portandolo dalla Prima categoria alla Promozione. La sua carriera, vissuta tra Serie D e Lega Pro, ha avuto inizio nella dirigenza nella Lupa Roma (2017-2018, Serie C), dove ha chiuso la stagione con la retrocessione in Serie D (in panchina sedeva l’ex del Foggia David Di Michele).

Dal 2018 al 2020 è stato dirigente dell’Avellino alla cui guida ha vinto il campionato di Serie D (con trionfo nella Poule Scudetto dilettanti) e ottenuto una tranquilla salvezza l’anno successivo. Con lui in panchina si sono alternati Bucaro, Ignoffo e Capuano. Nel 2020-2021 è tornato in Serie D al Savoia, dove ha vinto i playoff, dopo la regular season chiusa al terzo posto. Stella della squadra è stato l’ex attaccante rossonero Giovanni Kyeremateng (13 reti), che però non lasciò un gran ricordo allo Zaccheria.

Dal 2021 al 2022 il passaggio al Teramo, dove ha rivestito anche il ruolo di direttore tecnico, conquistando la salvezza in Serie C.Poi la sfortunata parentesi alla Viterbese, conclusa con la retrocessione in Serie D e il passaggio al Sestri Levante (C), con la salvezza nella prima stagione (2023-2024) e la retrocessione in Serie D maturata qualche mese fa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA