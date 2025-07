I momenti difficili nella vita ci sono per tutti, ma alla fine la passione è fondamentali per farli spegnere. Ci mettiamo nella testa di Christian Gasparri riflettendo sul ripensamento che ha avuto negli ultimi tempi. A differenza di quanto annunciato solo qualche settimana fa, il pugile allenato dal papà Riccardo e dallo zio Angelo ha deciso di tornare a praticare il pugilato. Le ultime settimane sono servite ad Ice Man per riflettere sulla sua volontà di lasciare la boxe.

Troppo forte la voglia di lottare sul ring e di vivere quell’adrenalina che si assapora solamente quando si sta sul quadrato. Gasparri dovrebbe ritagliarsi ancora qualche settimana di riposo e dopo Ferragosto riprenderà ad allenarsi, con la speranza di tornare presto a combattere, magari per un match di rientro che potrà far tornare i riflettori su di lui.

