Il tempo di assorbire la delusione per l’amaro ko casalingo è già terminato. Il Fiumicino di mister Albano è chiamato a rialzarsi subito e lo dovrà fare in una sfida tutt’altro che semplice: la delicata trasferta sul campo della Nuova Pescia Romana, formazione che in classifica insegue proprio i rossoblu a brevissima distanza. Domenica alle ore 14.30 allo stadio Maremmino andrà in scena la 12esima giornata del girone A di Promozione. I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro la capolista Borgo Palidoro, un risultato che li ha lasciati al quart’ultimo posto del raggruppamento. A sole due lunghezze di distanza si trova il Fiumicino, reduce dal 3-2 incassato al Desideri contro l’Atletico Capranica. Un ko che ha lasciato qualche rimpianto, ma anche la consapevolezza che la squadra abbia ancora margini importanti su cui lavorare. La sfida con la Nuova Pescia Romana diventa così un crocevia fondamentale: uno scontro diretto per respirare un po’ di più in classifica e ritrovare fiducia, oltre che punti preziosi. Serviranno attenzione, compattezza e la determinazione mostrata nei momenti migliori di questa stagione. Il gruppo rossoblù, consapevole della posta in palio, è pronto a dare tutto per tornare con un risultato positivo e rimettere il proprio cammino sui binari giusti.

