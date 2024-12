Mentre Fc Viterbo e Sorianese hanno ripreso i loro allenamenti in vista delle gare esterne di domenica con i gialloblù di mister Gardini attesi dalla trasferta di Fiumicino ed i rossoblù del tecnico Stefano Del Canuto che si recheranno sul campo del Colleferro. Due sfide di grande importanza per il cammino delle due provinciali. La Fc Viterbo “versione” mister Gardini vuole continuare la sua serie positiva inaugurata da quando l’ex tecnico del Rieti Amatrice ha preso il posto del suo predecessore Lillo Puccica. Per quest’ultimo il bilancio in campionato è stato di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte mentre Gardini nelle quattro gare in cui ha diretto la Fc Viterbo ha conseguito due pareggi e due vittorie ed è ancora imbattuto. Nesta e compagni hanno approfittato della sosta per disputare un proficuo allenamento congiunto contro il Pianoscarano (vittoria dei gialloblù per 5-2) e non è escluso che in settimana possa esserci anche l’annuncio di qualche altro nuovo arrivo dopo quello della scorsa settimana già presentato e individuato nella figura dell’esperto Filosa. In casa Sorianese il club sta monitorando il mercato ma non è da escludere che la dirigenza in sintonia con lo staff tecnico punti ad andare avanti con questo gruppo che si è ben comportato nelle prime tredici giornate di un girone di andata dove la squadra cimina è stata sempre al di sopra della pericolosa soglia nella zona calda e pericolosa del basso classifica.