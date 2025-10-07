Squadra che convince non si cambia. È questo il motto che sembra aver guidato la dirigenza dell'Asp Civitavecchia nell'allestimento della rosa che parteciperà al prossimo campionato di Serie C femminile. Per il terzo anno consecutivo, la società ha scelto di puntare sul nucleo storico delle atlete, garantendo stabilità e affiatamento al gruppo che prenderà il nome di 3epc EtruriaVolley+. Una solida certezza è anche in panchina, dove il tecnico Giovanni Guidozzi è stato confermato alla guida della squadra.

L'obiettivo è chiaro: sfruttare la profonda conoscenza reciproca per affrontare con determinazione la nuova sfida. «L’impressione è che il gruppo stia lavorando decisamente bene. L’anno scorso abbiamo inserito alcune atlete di esperienza e cerchiamo di consolidare il lavoro. Il nostro obiettivo è migliorare la classifica dello scorso campionato in cui siamo arrivati sesti. Verso il mese di dicembre capiremo meglio quali sono le nostre ambizioni» ha dichiarato Guidozzi nella conferenza stampa di venerdì scorso al Palazzetto Insolera-Tamagnini.

Per il terzo anno consecutivo Federica Belli avrà ancora la responsabilità della fascia di capitano: «Sono molto felice di aver preso parte a questo progetto tre stagioni fa ed emozionata di affrontare questo nuovo campionato. In questi anni abbiamo accompagnato le ragazze più giovani nel processo di crescita e maturazione insieme con Guidozzi e il suo staff. Quest’anno abbiamo un roster che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti».

Un target confermato in conferenza stampa anche dal presidente Marina Pergolesi, che ha sempre voluto un ruolo centrale per valorizzazione del vivaio nel suo mandato.

Di seguito la rosa completa della 3epc VolleyEtruria+ per la stagione 2025/2026:

Palleggiatrici: Pantalone Elena, Trezza Elena

Libero: Anniballi Claudia, Cernicchiaro Claudia

Opposto: Torresi Mara, Mezzana Martina

Martello: Belli Federica (Capitano), Cammilletti Claudia, Coppola Giulia, Silveri Viola, Mobili Miriam

Centrali: Donati Carlotta, Spalletta Elis, Paolini Elena

Allenatore: Giovanni Guidozzi

Vice Allenatore: Andrea Cernicchiaro

Dirigente: Elia Pantalone

