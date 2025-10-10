Dopo una lunga estate di preparazione e allenamenti intensi, la serie C è pronta a ripartire e la 3epc Pallavolo Civitavecchia sarà tra le grandi protagoniste del Girone C. L'esordio stagionale è fissato per alle 18.30 e sarà subito un appuntamento da non perdere. Le ragazze rossoblù avranno l'onore di inaugurare il campionato in casa, al Palazzetto Insolera-Tamagnini, per iniziare la stagione con il piede giusto. A tenere a battesimo la nuova avventura ci sarà Palombara.

La squadra ospite, come dimostrato in diverse occasioni nelle stagioni precedenti, è sempre un avversario combattivo e solido, capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto in avvio di campionato dove le sorprese sono all'ordine del giorno. La prima giornata rappresenta spesso un test importante per valutare la preparazione estiva e l'amalgama del gruppo.

Per la squadra civitavecchiese l’obiettivo è ottenere un risultato positivo e inaugurare il percorso stagionale con i primi tre punti. Per la 3epc Asp (nota quest’anno anche come 3epc EtruriaVolley+) l'obiettivo è chiaro: sfruttare il vantaggio del fattore campo e la preparazione svolta in questi mesi per imporre fin da subito il proprio ritmo e conquistare i primi preziosi punti della stagione.

