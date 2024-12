Ancora impronta Dynamika Ninja Warriors alle finali nazionali Sprint e Supersprint Fiocr, che si sono svolte a Foligno. La squadra civitavecchiese ha ottenuto uno straordinario risultato nella categoria 12/13 anni Sprint: Marta Angieri ha conquistato l'oro, Tyra Cardaccio ha vinto il bronzo e anche Diego D'Errico ha portato a casa lo stesso metallo. Nella Supersprint la giovanissima 14enne Michelle Monti si è aggiudicata il bronzo, come terza assoluta tra tutte le donne indistintamente della categoria di età. Anche gli altri ragazzi della Dynamika Ninja Warriors, Valerio Printempi, Kevin Stefan Vaideanu, pur non avendo raggiunto il podio, si sono distinti piazzandosi tra i primi 5 in classifica, dimostrando un’ottima preparazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA