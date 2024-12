Altro giovane prospetto in arrivo a Ladispoli, dove la dirigenza orange/blue della Dinamo sta formando una squadra che conferma le dichiarazioni di inizio stagione: aprire un nuovo ciclo con giocatori giovani, bravi ma anche con significative esperienze in campionati di livello.Profilo che si addice perfettamente ad Andrea Tiberti, play/guardia di 22 anni cresciuto cestisticamente parlando alla UISP XVIII, dove ha disputato tutti i campionati giovanili di Eccellenza, fino a debuttare non ancora maggiorenne nel campionato di C Silver, e ottenendo una media di 9 punti nell’ultimo campionato disputato. «Direi che la scelta fatta sia quella giusta, sono contento che la società mi abbia cercato, adesso sta a me ripagarli con la stessa moneta - ha raccontato Tiberti - . È una piazza ambiziosa, dove il basket è cresciuto in termini di passione. Mi è capitato di vedere qualche video della scorsa stagione, sono rimasto colpito dal calore della tifoseria, che può rappresentare l'arma in più della Dinamo. Prometto impegno e serietà, vedremo se poi i risultati mi daranno ragione. Intanto io ci metterò del mio per portare alto il nome e i colori della Dinamo».

