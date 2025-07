Althea è azzurra ai campionati nazionali Uisp di Massa Carrara grazie alla vittoria di Arianna Caprolu, prima classificata nella categoria FP C classe 2010.

La pattinatrice della società civitavecchiese è la nuova campionessa in carica grazie all’esecuzione di una performance che ha stupito il pubblico, portandola sul gradino più alto del podio insieme alle sue 22 compagne provenienti da tutte le regioni italiane.

Argento è Mariavittoria Montaruli, classe 2013, che con grinta e determinazione riesce a distinguersi nel folto gruppo dei partecipanti alla sua categoria.

«In Althea non potremmo essere più felici – commentano dalla società – questi risultati non sono facili da conquistare ma noi lo abbiamo fatto nonostante fossimo solo al nostro secondo anno di attività. Il ringraziamento non può che andare alle ragazze e alle loro famiglie, per la fiducia, l’affetto e il sostegno».

«A nome del Sindaco Marco Piendibene – dichiara il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico – dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Sport, esprimiamo grande orgoglio per lo straordinario risultato ottenuto, che conferma ancora una volta la qualità del movimento sportivo giovanile della nostra città. Il settore Formula dell’ente di promozione UISP rappresenta una tappa fondamentale per la crescita sportiva delle atlete più giovani, e questi successi testimoniano l’impegno, la passione e il talento che animano lo sport civitavecchiese».

