Si chiude con un ruggito il girone d’andata della 3epc Pallavolo Civitavecchia, che sul difficile campo dell’Istituto Von Neumann a Roma conquista una vittoria per 3-1 contro la Lazio Volley. Non è stata una partita per esteti del volley, risultando tecnicamente contratta e a tratti nervosa, ma è stata caratterizzata da un’intensità agonistica altissima che ha premiato la capacità delle rossoblù di non mollare mai.

Nel primo set ha regnato l'equilibrio fino a quando una netta svista arbitrale ai danni della Pallavolo Civitavecchia ha rotto l'incantesimo. L’episodio ha scosso le civitavecchiesi, regalando alle padroni di casa lo slancio necessario per aggiudicarsi il parziale. La reazione del sestetto del capitano Federica Belli non si è fatta attendere: il secondo set è stato una vera battaglia di nervi, vinta in rimonta con una prova di grande carattere. Il terzo set ha visto le squadre procedere punto a punto fino a metà frazione, momento in cui Civitavecchia ha impresso un cambio di marcia decisivo, staccando gli avversari e portandosi in vantaggio. Anche il quarto set è stato combattutissimo, ma la lucidità nei momenti chiave ha permesso alla squadra ospite di chiudere definitivamente i conti contro una Lazio molto forte.

«E’ stata una vittoria di tutta la squadra in una partita di importanza fondamentale a prescindere dal proseguimento della stagione - ha commentato soddisfatto l’allenatore Giovanni Guidozzi – abbiamo guadagnato sei punti contro due dirette rivali come la Lazio e la Tibur nella penultima giornata, concludendo un girone d’andata straordinario che mai avremmo potuto sognare. Ora abbiamo due settimane in cui dobbiamo lavorare e migliorare. LA mentalità è sempre la stessa, ovvero che ogni partita è una storia distinta. Sono molto soddisfatto e contendo di tutte le ragazze e mai come oggi possiamo dire che è stata una vittoria».

Al giro di boa della stagione, il verdetto della classifica è sorprendente: un terzo posto in solitaria che, ai blocchi di partenza, era considerato del tutto inimmaginabile. La realtà del girone resta comunque complessa, con la capolista Aprilia che appare ormai irraggiungibile e l'Anguillara, salda al secondo posto, accreditata di un valore tecnico superiore alle altre concorrenti.

Con le prime due posizioni che sembrano già ipotecate, la possibile corsa ai play-off diventa una sfida estremamente difficile, poiché con ogni probabilità resterà a disposizione un solo slot utile, coincidente proprio con l'attuale piazzamento dei civitavecchiesi che dovranno provare a resistere all’assalto della Tibur e della Lazio. Nonostante la tentazione dei play-off sia forte, la squadra rimane concentrata sul proseguire questo splendido campionato, con la ferma intenzione di lottare di continuare a lottare partita dopo partita.

