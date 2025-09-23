Prestazione incoraggiante del Cerveteri, sconfitto con amarezza a Tolfa, dove hanno domato i padroni casa, danneggiati da un arbitro che ha lasciato a desiderare. Testa al derby, domenica arriva il Ladispoli al Galli. Attesi 300 tifosi verde azzurri sugli spalti, la società li chiama a raccolta.

«Dopo la bella gara di Tolfa – dichiara il presidente Andrea Lupi – rimango convinto che possiamo fare bene in futuro, ma domenica abbiamo una gara difficile, un derby molto atteso. Chiedo ai tifosi di venire allo stadio, saremo in tanti per tifare i nostri colori. E' una gara che sfugge ai pronostici, va oltre i valori delle rispettive squadre. Noi ce la metteremo tutta». Intanto in città c'è la tam tam per domenica, ricordano che il Cerveteri non vince un derby " vero", a parte quello del covid, inutile, e nel 2013 a fine campionato, dal 1991 quando segnò al Marescotti Alessandro Cordelli.

