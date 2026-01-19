Con la vittoria nel match odierno, per 8-6, allo Sport Garden, contro la compagine del Villa Aurelia, gli Esordienti della Centumcellae chiudono la prima fase al secondo posto al pari della Polisportiva Delta, la quale ancora non ha terminato il proprio campionato.

«Riguardo il percorso di questi ragazzi c’è veramente poco da dire – dichiarano dal club biancorosso – hanno affrontato ogni partita con spirito di squadra e voglia di vincere le partite e hanno concluso in maniera più che egregia la prima fase, con un secondo posto che premia ogni sforzo compiuto durante gli allenamenti.

Cogliamo l’occasione per fargli un grande in bocca al lupo per la seconda fase del campionato».

