Si sono svolti al PalaSport di Carugate, in provincia di Milano, gli Italiani Anmb di danze standard, ai quali ha partecipato la coppia agonistica locale composta da Marco Antonelli e Patrizia Armenio, competitori in classe A nella categoria 61-64 anni. La coppia, che difende i colori della Royal Talent Academy di Tarquinia sotto la guida dei maestri Francesca Ceccarini, Daniele Dezi e Pietro Zoroddu, già vincitori in passato di prestigiosi ed importanti titoli internazionali, hanno ottenuto un'ottima posizione, riuscendo ad arrivare a due semifinali, una nella categoria e l'altra nella ballroom standard over 55. È stata una trasferta difficile, che ha visto l'impegno di numerosi competitor provenienti da tutta Italia ed in particolare dal Nord. Grande soddisfazione per la coppia civitavecchiese per il risultato conquistato.

