Active Network di nuovo in campo dopo la vittoria in coppa divisione contro il Torrita. Il campionato continua con la gara casalinga contro la Sandro Abate. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia del match: ''Veniamo da una settimana di lavoro diversa da solito intramezzata dalla gara di coppa divisione. Questo ci ha permesso di far rifiatare qualche ragazzo che ne aveva bisogno ma anche di soffermarci sulla cura di alcuni dettagli che riteniamo possano essere importanti per migliorare le nostre prestazioni. Sabato ci aspetta una partita nella quale i particolari faranno una enorme differenza perché affronteremo una squadra tatticamente molto preparata e con individualità di assoluto livello. Come sempre per noi affrontare le difficoltà che ci proporranno i nostri avversari sarà una tappa importante del nostro percorso di crescita. Vogliamo mostrare le nostre qualità non solo tecniche ma anche e soprattutto di personalità di squadra''. I viterbesi recuperano gli squalificati: tornano in campo Curri e Salamone. Si gioca al Palasport di Orte alle ore 15.00. Ingresso gratuito e diretta sulla pagina Youtube della Divisione Calcio a 5.