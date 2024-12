PALLACANESTRO L’evento si svolgerà dal 17 al 19 maggio grazie all’organizzazione della società locale Pegaso

A Tarquinia il grande basket giovanile con i team del Cantù, Dinamo Sassari, Napoli e Porto Sant’Elpidio

Una formazione giovanile della grande famiglia del Basket Pegaso Tarquinia pronta ad accogliere il grande evento di metà maggio

In palio la qualificazione per il titolo tricolore Under 15