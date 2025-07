Classe 2001 e 190 centimetri di altezza, Samuele Garbini

calcherà il parquet del PalaRiccucci per giocare con la Ste.Mar 90 Cestistica. Per il nuovo volto del club rossonero è tempo di presentarsi alla piazza. Cestisticamente parlando compie i primi passi nel minibasket di Cerveteri per poi approdare nelle giovanili di Maccarese e della UISP XVIII dove disputa campionati di Eccellenza negli Under 18, di serie D (conquistando il titolo) e C2.

Nel 2021 il ritorno a Cerveteri dove, passando per la vittoria nel campionato di serie D e serie C2, approda nell’attuale C Unica. Nel ruolo di ala piccola, indosserà la maglia numero 23 della Ste.Mar.90 Cestistica Civitavecchia.

Queste le sue parole: «Sono molto emozionato all’idea di entrare a far parte del mondo della Cestistica.

Per me questo cambiamento rappresenta una bella sfida, perché vengo da anni a Cerveteri, dove si era creato un gruppo davvero speciale e uscire dalla propria zona di comfort non è mai facile. Proprio per questo, il motivo che più mi ha spinto ad accettare l’offerta di Civitavecchia è che anche qui ho conosciuto e trovato persone fantastiche con le quali non vedo l’ora di collaborare la prossima stagione!».

Così il coach Gabriele La Rosa: «Samuele è un ottimo atleta, fisicamente migliora sempre di più, ha la capacità di fare canestro in più modi. Da lui mi aspetto tanta carica fisica ed emotiva, oltre che una predisposizione difensiva su più ruoli che ci permetterà di alternare quintetti fisici a quintetti più dinamici. Sappiamo che tipo di ragazzo è, ora tocca a lui dimostrare sul campo, ancor di più, la sua maturità cestistica».

«Samuele Garbini – sottolinea il neo Responsabile dell’Area tecnica per la prima squadra, Fabio Bencini – è un profilo che tenevamo d’occhio da anni per le sue doti tecniche, ma eravamo a conoscenza che si trovava bene nell’ambiente dove giocava e non abbiamo mai approfondito la possibilità di farlo venire da noi. Quando ho appreso che il ragazzo era orientato su questa scelta per provare altre esperienze, ci siamo incontrati ed è stato facile trovare un’intesa. Devo dire che, con tutto lo staff tecnico, siamo molto contenti e siamo certi che Samuele fornirà alla squadra un importante apporto sia sotto il profilo tecnico che

umano».

«Garbini - commenta il presidente Stefano Rizzitiello - è un giocatore che negli ultimi due anni abbiamo conosciuto in virtù della sua presenza nella Rim Cerveteri nello stesso girone di serie C della Ste.Mar.90. Il suo modo di stare in campo, sia tecnicamente che tatticamente, è sempre piaciuto al nostro staff. Vista la vicinanza con Civitavecchia, il nostro responsabile dell’Area tecnica lo ha approcciato per sondare il terreno per una eventuale nuova esperienza, il ragazzo si è reso subito disponibile accettando la nostra proposta e siamo contenti di averlo con noi».

