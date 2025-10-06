CIVITAVECCHIA – L’Ufficio Dogane di Civitavecchia ha organizzato e ospitato il seminario informativo sulle agevolazioni per il settore dell’autotrasporto e sui benefici fiscali che prevedono la riduzione dell’accisa per il gasolio impiegato per alimentare macchine operatrici e mezzi d’opera usati per l’attività lavorativa nei settori edile, estrattivo, manifatturiero, portuale, minerario, recupero materiali e smaltimento rifiuti.

L’iniziativa è stata finalizzata anche a fornire un supporto pratico per comprendere e utilizzare al meglio il Servizio Telematico Doganale, che consente di inviare all’Agenzia le dichiarazioni in formato digitale, superando l’invio dei documenti cartacei.

Sono intervenuti nel corso del seminario funzionari dell’Agenzia esperti del settore (Stefania Leuzzi, Marco Starnoni, Valentina Interdonato e Antonello Astolfi). Hanno portato il loro contributo al seminario anche Marco Manovelli, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Civitavecchia e Patrizio Loffarelli, rappresentante dell’Autotrasporto presso l’Autorità di Sistema Portuale per conto di Assotir, che hanno condiviso approfondimenti e casi pratici di grande rilievo per gli operatori.

Il seminario è stato accreditato presso l’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, consentendo così il riconoscimento di crediti formativi. L’incontro con l’Ordine dei Commercialisti e Assotir contribuisce al miglioramento del rapporto dell’Agenzia con gli operatori economici.