Salvatore Genova resta alla guida di Talete fino al 30 giugno. Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci, riunita ieri a Palazzo Gentili.

Ulteriori cinque mesi di lavoro per il vertice della società che gestisce il sistema idrico integrato della Tuscia. Fino all’approvazione del bilancio. Poi si vedrà.

Una terza proroga, dopo la conferma nel ruolo di amministratore unico prima per un anno e di recente, lo scorso agosto, incarico prolungato fino al 31 gennaio. Sempre con parere unanime da parte dell'assemblea dei sindaci.

La storia di Salvatore Genova alla guida di Talete è iniziata nel marzo 2021 e in questi anni ha portato avanti una serie di attività per tirare fuori dalle secche una società che faceva acqua da tutte le parti. Sia in termini di stabilità economico-finanziaria che di dispersione della risorsa idrica a causa di una rete vetusta. Proprio nei giorni scorsi l'amministratore aveva tracciato un resoconto delle azioni compiute e in corso per ammodernare ed efficientare la rete, con interventi su oltre 1500 chilometri di condutture, e la macchina gestionale sia come servizi all'utenza che come ottimizzazione del personale interno. Illustrando anche il progetto da 313 milioni di euro per realizzare la connessione con il Peschiera per la miscelazione delle acque che dovrebbe risolvere il problema dell'arsenico.

Con conseguente abbattimento degli alti costi sostenuti per gli impianti di potabilizzazione che impattano sul budget societario per 15 milioni l'anno.

Il parere unanime dell'assemblea dei soci ieri anche alla luce della delicata questione dell'ingresso al 40% dei privati nella società. Gara in corso che, come dichiarato dallo stesso Genova, “è alle battute finali”.

A fronte di ciò, appare quindi naturale nell'ordine delle cose la riconferma dell'amministratore unico che ha gestito sin dall'inizio tutte le fasi per arrivare alla definizione della nuova forma giuridica che andrà ad assumere Talete.

