ACQUAPENDENTE - «Il Circolo di Fratelli d’Italia di Acquapendente esprime grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione alle celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, appuntamento identitario e profondamente radicato nella storia e nelle tradizioni della nostra comunità». Lo afferma Alessandro Brenci, coordinatore del Circolo locale di FdI. «La festa di Sant’Antonio spiega - rappresenta un momento di forte coesione sociale e di riconoscimento delle nostre radici. In questo senso, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Signore di Sant’Antonio, Claudio Pasquini, per aver ricordato il valore che questa ricorrenza riveste per Acquapendente. Un ringraziamento particolare sottolinea Brenci - va inoltre all’eurodeputata Antonella Sberna, all’onorevole Mauro Rotelli e ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, la cui presenza e la costante attenzione nei confronti del nostro territorio sono state accolte con grande apprezzamento dai cittadini. L’attenzione istituzionale dimostrata verso Acquapendente è motivo di orgoglio e testimonia un impegno concreto e continuo a favore della nostra comunità». «Il Circolo di Fratelli d’Italia continuerà a sostenere e valorizzare le tradizioni locali, lavorando affinché Acquapendente possa contare su una rappresentanza attenta, presente e vicina alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini», conclude Brenci.

