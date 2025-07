CIVITAVECCHIA - Fratelli d'Italia Civitavecchia esprime grande soddisfazione per la rimozione del limite massimo di pratiche che potevano essere gestite quotidianamente dall'Ufficio Protocollo del Comune. Una decisione che accoglie le pressanti denunce del partito, volte a restituire efficienza e dignità al servizio pubblico locale.

In un precedente comunicato stampa, Fratelli d'Italia aveva evidenziato con fermezza i disagi inaccettabili a cui erano costretti i cittadini di Civitavecchia. Le segnalazioni pervenute denunciavano un tetto massimo di appena dieci pratiche protocollabili al giorno, una limitazione che generava lunghe attese, code interminabili e, in molti casi, l'impossibilità di svolgere in tempi ragionevoli semplici adempimenti burocratici. Tale situazione scoraggiava i cittadini e rallentava l'intera macchina amministrativa.

Fratelli d'Italia Civitavecchia si dice pronta nel continuare a monitorare con attenzione l'efficienza degli uffici comunali, fiduciosa che questo passo segni l'inizio di un percorso di maggiore efficienza e attenzione verso le esigenze dei cittadini.