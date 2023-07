CIVITAVECCHIA – La tabella riepilogative delle votazioni elettroniche non mente: ci sono tre deputati che non raggiungono neppure la soglia dell’1% di presenze in Parlamento. Umberto Bossi è quello che alla camera si è visto di meno nel periodo che va da ottobre 2022 a giugno 2023, con solo tre votazioni all’attivo, seguito da Antonio Angelucci (Lega) presente a 13 votazioni e da Marta Fascina, l’ultima compagna di Berlusconi, che ha preso parte solo a 17 votazioni. Esiste tuttavia anche una classifica dei più attivi: in testa c’è Alessandro Battilocchio di Forza Italia, assente solo a tre votazioni, con il 99,87°% di presenze in Parlamento. Atri quattordici deputati superano il 99%: Enrica Alifano, Enzo Amich, Ingrid Bisa, Gerolamo Cangiano, Enrico Cappelletti, Andrea Casu, Paola Maria Chiesa, Sergio Costa, Federico Fornaro, Marco Grimaldi, Alberto Luigi Gusmeroli, Andrea Mascaretti, Gaetano Russo e Andrea Tremaglia.

